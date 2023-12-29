Мбаппе рассказал, что для него важнее победы на чемпионате мира

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе трогательно высказался о своем благотворительном фонде.

«Это моя самая большая гордость. Фонд соединяет футбол и жизнь, поэтому так много значит для меня.

Больше, чем победа на чемпионате мира? Да, потому что это приносит большее удовольствие.

Фонд меняет гораздо больше вещей, чем кубок мира», – заявил 25-летний француз.