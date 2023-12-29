Мбаппе рассказал, что для него важнее победы на чемпионате мира

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе трогательно высказался о своем благотворительном фонде.
«Это моя самая большая гордость. Фонд соединяет футбол и жизнь, поэтому так много значит для меня.
Больше, чем победа на чемпионате мира? Да, потому что это приносит большее удовольствие.
Фонд меняет гораздо больше вещей, чем кубок мира», – заявил 25-летний француз.
- Мбаппе выиграл ЧМ-2018.
- Его фонд называется Inspired by KM.
- Он нацелен на помощь детям из неблагополучных семей.
Источник: твиттер Адриена Гренье