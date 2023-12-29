Уткин ответил, что нужно сделать «Динамо», чтобы стать чемпионом

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал действия, которые необходимы «Динамо» для победы в чемпионате России.

«Я не думаю, что есть где-то не нажатая кнопка, или рубильник, который забыли воткнуть, а без него не ладится.

Мне кажется, что чемпионство – это итог некоего правильного процесса. Работы.

Вот мне кажется, «Динамо» наконец-то стало на правильный путь», – написал Уткин.