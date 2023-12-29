Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Уткин ответил, что нужно сделать «Динамо», чтобы стать чемпионом

    Уткин ответил, что нужно сделать «Динамо», чтобы стать чемпионом

    Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал действия, которые необходимы «Динамо» для победы в чемпионате России.

    «Я не думаю, что есть где-то не нажатая кнопка, или рубильник, который забыли воткнуть, а без него не ладится.

    Мне кажется, что чемпионство – это итог некоего правильного процесса. Работы.

    • Вот мне кажется, «Динамо» наконец-то стало на правильный путь», – написал Уткин.
    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 матчей.
    • Бело-голубые 11 раз выигрывали золотые медали чемпионатов СССР, но в последний раз это было в весеннем чемпионате 1976 года.

    Новости по теме
    Уткин оценил вероятность победы сборной СССР на ЧМ при наличии Стрельцова
    Уткин сделал выбор между Романцевым и Газзаевым
    Уткин высказался о потолке зарплат в РПЛ 1
    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Часто используемые:
    Эмоции:
    Популярные
    Новые
    Первые
    //cdn.bombardir.ru/images/ut_users/image/6b19f8e0a62286c289a56e1b5f6ab701.jpg
    Питерский князь
    1703835831
    Чемпионство, это не про Динамо. :)))
    ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+