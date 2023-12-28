Клаудиньо объяснил, почему летом не перешел из «Зенита» во «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подтвердил, что во время летнего трансферного окна имел предложение от «Фламенго».

«Было предложение, но «Зенит» его не принял. Шли переговоры со мной и моим агентом.

Сейчас же до меня ничего не доходило. У меня контракт с «Зенитом» до 2027 года. Я очень спокоен, наслаждаюсь отпуском.

Возможно ли возобновление переговоров? Все может быть, но условия должны устроить меня, «Фламенго» и мой нынешний клуб», – сказал 26-летний бразилец.