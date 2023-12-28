Нигматуллин объяснил, зачем прилетел на зиму из США в Россию

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопросы о своем возвращении в страну.

– Недавно вы заявили, что «вернулись в Россию зимовать». Ваша зимовка – это календарные три месяца или...

– Основной вид моей деятельности никак не связан с футболом: занимаюсь недвижимостью и являюсь партнeром крупного инвестиционного фонда, связанного с данной сферой в Майами.

Приехал на Родину, чтобы развивать московский офис компании. Считаю, что это отличная идея, так как соскучился по столице. Продолжу любить Майами, но на расстоянии.

Несколько раз встречал Новый год при +30 °C с пальмами на улицах. Надоело. Хочется снега и настоящей eлки.

– По чему или кому соскучились больше всего?

– По тому кругу людей, который меня окружал, и общению. В Майами хватает русскоязычных, но это знакомые, приобретeнные за короткий отрезок времени.

Здесь же у меня друзья по жизни. Ещe не хватало русской, кавказской и татарской кухни. Соскучился по борщу и пельменям. Конечно, они есть и в США, но не настолько вкусные.

Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.

Он поиграл в России, Италии и Израиле.

После ухода из спорта Руслан работал диджеем.

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