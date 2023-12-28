Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» и «Тоттенхэм», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Брайтон»: Вербрюгген, Жулио, Данк, ван Хекке, Хиншелвуд, Гилмор, Гросс, Лаллана, Адингра, Буонанотте, Педро.
Главный тренер: Роберто Де Дзерби
«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Дэвис, Удоджи, Скипп, Сон Хын Мин, Кулушевски, Джонсон, Сарр, Ришарлисон.
Главный тренер: Ангелос Постекоглу
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Тоттенхэм»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир