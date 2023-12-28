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    • «Брайтон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2023

    «Брайтон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» и «Тоттенхэм», 19 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 декабря 2023, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Брайтон»: Вербрюгген, Жулио, Данк, ван Хекке, Хиншелвуд, Гилмор, Гросс, Лаллана, Адингра, Буонанотте, Педро.

    Главный тренер: Роберто Де Дзерби

    «Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Порро, Дэвис, Удоджи, Скипп, Сон Хын Мин, Кулушевски, Джонсон, Сарр, Ришарлисон.

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Тоттенхэм»

    Источник: Бомбардир

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