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  • Дасаев сказал, когда Сафонову нужно перейти в зарубежную лигу

Дасаев сказал, когда Сафонову нужно перейти в зарубежную лигу

28 декабря 2023, 18:15
2

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что 24-летнему вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову стоит дождаться приглашения из европейского клуба в более солидном возрасте.

«Думаю, ему еще рано ехать за границу. Зачем ему куда-то ехать, если он играет в сборной и «Краснодаре»? Чтобы сидеть там на лавке? Пробовать свои силы хорошо, но не в таком возрасте.

Он сейчас молодой и перспективный. А если сейчас поедет туда, его посадят на лавку – и карьера закончилась. Если он будет хорошо играть, когда он будет в солидном возрасте, его пригласят», – сказал Дасаев.

  • Сафонов в нынешнем сезоне провел 18 матчей за «Краснодар».
  • Также голкипер сыграл в 4 товарищеских встречах сборной России.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей Дасаев Ринат
Комментарии (2)
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BoevStas1
1703783580
Пусть с Быками станет чемпионом!)
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Опрессовщик
1704279325
Да кому этот мышелов нужен?
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