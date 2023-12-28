Дасаев сказал, когда Сафонову нужно перейти в зарубежную лигу

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что 24-летнему вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову стоит дождаться приглашения из европейского клуба в более солидном возрасте.

«Думаю, ему еще рано ехать за границу. Зачем ему куда-то ехать, если он играет в сборной и «Краснодаре»? Чтобы сидеть там на лавке? Пробовать свои силы хорошо, но не в таком возрасте.

Он сейчас молодой и перспективный. А если сейчас поедет туда, его посадят на лавку – и карьера закончилась. Если он будет хорошо играть, когда он будет в солидном возрасте, его пригласят», – сказал Дасаев.