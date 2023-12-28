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    Титов двумя словами охарактеризовал президента РФС Дюкова

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высоко отозвался о президенте РФС Александре Дюкове.

    «Российскому футболу желаю в 2024 году не отчаиваться. Я даже не сомневаюсь, что у нас всe будет хорошо.

    Наверное, было принято правильное решение оставаться в Европе и не переходить в Азию, нас там особо и не ждали.

    У нас великолепный президент РФС Александр Дюков, он умный, грамотный. С ним нас ждeт светлое будущее!» – сказал Титов.

    • Дюков руководит РФС с 2019 года.
    • Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022-го.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1755

      SLADE2019 1 час назад

      Какие то они все (ну почти что все) ветераны жалкие и даже убогие. Особенно, когда без работы мыкаются.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17659

      Алексей З 1 час назад

      Титов вроде не был на " голой вечеринке", к чему этот подхалимаж ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1719

      Цугундeр > Алексей З 1 час назад

      Алёша, ты не выкупил тонкую иронию , замешанную на осторожности..))
      Ну ,или на ссыкливости.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7172

      fakeid 2 часа назад

      что на это хрюкнут рылы?)

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