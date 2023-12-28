Титов двумя словами охарактеризовал президента РФС Дюкова

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высоко отозвался о президенте РФС Александре Дюкове.
«Российскому футболу желаю в 2024 году не отчаиваться. Я даже не сомневаюсь, что у нас всe будет хорошо.
Наверное, было принято правильное решение оставаться в Европе и не переходить в Азию, нас там особо и не ждали.
У нас великолепный президент РФС Александр Дюков, он умный, грамотный. С ним нас ждeт светлое будущее!» – сказал Титов.
- Дюков руководит РФС с 2019 года.
- Российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022-го.
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Источник: Metaratings