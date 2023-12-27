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    • Крунич назвал комиков, которые настраивали «Москву» на финал Кубка России в 2007 году

    Крунич назвал комиков, которые настраивали «Москву» на финал Кубка России в 2007 году

    Бывший игрок ФК «Москва» Бранислав Крунич рассказал, кто готовил команду к финалу Кубка России в 2007 году против «Локомотива».

    «Пeред финалом Кубка мы приехали на базу, а Леонид Слуцкий пoзвал Гарика Харламова и Тимура Бaтрутдинова. Леонид Викторович привeл их прямо накануне игры, примерно за сутки. Ребятa показали своe шоу, было интересно и забавно.

    Для мнoгих футболистов это был первый раз, когда они играли в финале Кубка России, на нас оказывалось большое давление. Слуцкий придумал, как его снять. Мы, правдa, всe равно проиграли на 103-й минуте. Это одно из главных разочaрований в моей карьере», – поделился Крунич.

    • У Крунича в РПЛ 96 матчей, 9 голов, 14 ассистов.
    • У него 6 матчей за сборную Боснии и Герцеговины.
    • Сейчас Бранислав работает тренером.

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    Источник: Metaratings

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    27.12.2023 23:49
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