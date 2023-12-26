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    • Головин рассказал о случае с броском люка в автобус «Монако»

    Головин рассказал о случае с броском люка в автобус «Монако»

    Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос об опасных ситуациях с болельщиками, которые случались с ним за время выступлений во Франции.

    «Когда играли с «Марселем», в наш автобус кинули люк. Разбили стекло, но никого не задели. Его кинули прямо над дверью, которая в середине автобуса. Мы у них выиграли 1:0, а так в Марсель передвигаемся на автобусе, здесь 2 часа 50 минут ехать где-то. Вот такой довольно-таки опасный случай был.

    Их было несколько. Как только кинули, я начал смотреть – откуда, как. Было видно, что чуваки кинули и давай бежать. Я думаю, их было четверо-пятеро», – сказал Головин.

    • Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В нынешнем сезоне Головин принял участие в 15 матчах в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи.
    • «Монако» занимает третье место в Лиге 1 с 33 очками после 17 матчей.

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    Источник: YouTube-канал Nobel

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