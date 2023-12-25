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    • Экс-президент «Локомотива» оценил исполнение Дзюбой зенитовской песни

    Экс-президент «Локомотива» оценил исполнение Дзюбой зенитовской песни

    Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал о своем отношении к нашумевшему поступку Артема Дзюбы.

    35-летний нападающий на частной вечеринке спел песню про «Зенит».

    – Как вам игра Дзюбы: хороший футболист, но одиозная, скандальная фигура?

    – Я его скандалов не видел. Он ведет себя так, как всегда себя вел. Он таким был всегда, не может же он измениться.

    В игре он отдается полностью. Делает на поле все, что может. Тут к нему претензий нет.

    – Он выложил видео, где поет песню болельщиков «Зенита».

    – Что хочет, пускай поет, это его дело. Что здесь такого? Я считаю, что ничего плохого он не сделал.

    – Болельщики могут не понять.

    – Для болельщиков главное, чтобы он забивал, а не то, что он поет.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
    • С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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