Экс-президент «Локомотива» оценил исполнение Дзюбой зенитовской песни

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал о своем отношении к нашумевшему поступку Артема Дзюбы.

35-летний нападающий на частной вечеринке спел песню про «Зенит».

– Как вам игра Дзюбы: хороший футболист, но одиозная, скандальная фигура?

– Я его скандалов не видел. Он ведет себя так, как всегда себя вел. Он таким был всегда, не может же он измениться.

В игре он отдается полностью. Делает на поле все, что может. Тут к нему претензий нет.

– Он выложил видео, где поет песню болельщиков «Зенита».

– Что хочет, пускай поет, это его дело. Что здесь такого? Я считаю, что ничего плохого он не сделал.

– Болельщики могут не понять.

– Для болельщиков главное, чтобы он забивал, а не то, что он поет.