Экс-президент «Локомотива» оценил исполнение Дзюбой зенитовской песни

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал о своем отношении к нашумевшему поступку Артема Дзюбы.
35-летний нападающий на частной вечеринке спел песню про «Зенит».
– Как вам игра Дзюбы: хороший футболист, но одиозная, скандальная фигура?
– Я его скандалов не видел. Он ведет себя так, как всегда себя вел. Он таким был всегда, не может же он измениться.
В игре он отдается полностью. Делает на поле все, что может. Тут к нему претензий нет.
– Он выложил видео, где поет песню болельщиков «Зенита».
– Что хочет, пускай поет, это его дело. Что здесь такого? Я считаю, что ничего плохого он не сделал.
– Болельщики могут не понять.
– Для болельщиков главное, чтобы он забивал, а не то, что он поет.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
- С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.
Источник: «РБ Спорт»