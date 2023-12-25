Рианчо призвал считать Промеса гражданином России

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что спартаковца Квинси Промеса можно считать россиянином.

«Хочется, чтобы Промес играл в «Спартаке» как можно дольше. Мастерство Квинси позволит ему выступать на высоком уровне еще лет пять. Промес – легенда красно-белых и РПЛ.

Думаю, Квинси уже можно считать гражданином России, потому что он большую часть своей профессиональной карьеры провел в этой стране», – сказал Рианчо.