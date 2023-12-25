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    Рианчо призвал считать Промеса гражданином России

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что спартаковца Квинси Промеса можно считать россиянином.

    «Хочется, чтобы Промес играл в «Спартаке» как можно дольше. Мастерство Квинси позволит ему выступать на высоком уровне еще лет пять. Промес – легенда красно-белых и РПЛ.

    Думаю, Квинси уже можно считать гражданином России, потому что он большую часть своей профессиональной карьеры провел в этой стране», – сказал Рианчо.

    • Нидерландец в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • На родине в отношении Промеса идет судебное разбирательство.
    • У Квинси 114 голов за «Спартак» – больше только у 5 игроков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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