Хвича и Моуринью устроили перепалку во время матча

В эти минуты проходит матч 17-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

В первом тайме случилась перепалка между главным тренером хозяев Жозе Моуринью и игроком гостей Хвичей Кварацхелией. Португальцу показалось, что футболист симулировал, и он предъявил претензии.

После диалога Моуринью приобнял Хвичу.

К перерыву счет не открыт.

Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

Сейчас 22-летний футболист стоит 80 миллионов евро.

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