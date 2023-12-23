Хвича и Моуринью устроили перепалку во время матча

В эти минуты проходит матч 17-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».
В первом тайме случилась перепалка между главным тренером хозяев Жозе Моуринью и игроком гостей Хвичей Кварацхелией. Португальцу показалось, что футболист симулировал, и он предъявил претензии.
После диалога Моуринью приобнял Хвичу.
- К перерыву счет не открыт.
- Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
- Сейчас 22-летний футболист стоит 80 миллионов евро.
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Источник: «Бомбардир»