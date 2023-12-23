Клопп пожаловался на плотный календарь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство плотностью календаря.

«У нас в среду был матч с «Вест Хэмом». Теперь они играют в субботу в 12:30. Правильно ли это? У Дэвида Мойеса в таком случае не остается возможности не делать ротацию. Мы должны изменить это, иначе просто не справимся.

Мы играем с «Арсеналом» в субботу в 17:30 – значит, игроки поспят подольше. А «Вест Хэму» пришлось встать в 7:30.

Нужно отложить клубные предпочтения и подумать об общих проблемах. ТВ-контракт? Это не относится к делу», – сказал Клопп.