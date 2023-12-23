Клопп пожаловался на плотный календарь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство плотностью календаря.
«У нас в среду был матч с «Вест Хэмом». Теперь они играют в субботу в 12:30. Правильно ли это? У Дэвида Мойеса в таком случае не остается возможности не делать ротацию. Мы должны изменить это, иначе просто не справимся.
Мы играем с «Арсеналом» в субботу в 17:30 – значит, игроки поспят подольше. А «Вест Хэму» пришлось встать в 7:30.
Нужно отложить клубные предпочтения и подумать об общих проблемах. ТВ-контракт? Это не относится к делу», – сказал Клопп.
- Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» начнется в 20:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Победитель будет на 1-м месте после матча.
Источник: The Guardian