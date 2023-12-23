Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лечче» 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 20:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Интер»: Зоммер, Ачерби, Биссек, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Аугусто, Дармиан, Арнаутович, Тюрам.
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Лечче»: Фальконе, Понграчич, Баширотто, Гендри, Галло, Уден, Гонсалес, Рамадани, Банда, Эспето, Пикколи.
Главный тренер: Роберто Д'Аверса
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»