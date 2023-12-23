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    • «Интер» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    «Интер» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лечче» 17-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Интер»: Зоммер, Ачерби, Биссек, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Аугусто, Дармиан, Арнаутович, Тюрам.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Лечче»: Фальконе, Понграчич, Баширотто, Гендри, Галло, Уден, Гонсалес, Рамадани, Банда, Эспето, Пикколи.

    Главный тренер: Роберто Д'Аверса

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер»«Лечче»

    Интер-Лечче смотреть онлайн 23 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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