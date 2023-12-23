В субботу, 23 декабря, «Интер» сыграет с «Лечче» в рамках 17 тура Серии А. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

«Интер»

«Интер» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 41 очками после 16 сыгранных матчей. У команды 13 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Футболисты «Интера» забили 39 голов и пропустили 7 мячей.

«Лечче»

«Лечче» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А с 20 очками после 16 сыгранных матчей. У команды 4 победы, 8 ничьих и 4 поражения. Футболисты «Лечче» забили 20 голов и пропустили 23 мяча.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Интером» и «Лечче» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Интер» – «Лечче»

На наш взгляд, в этой встрече все очевидно – «Интер» фаворит предстоящего матча. Туринцы в прошлом туре оступились, проиграв «Болонье», и наверняка команда постарается реабилитироваться перед своими фанатами. «Лечче», к слову, наверняка окажет достойное сопротивление – команда не проигрывает на протяжении пяти матчей. Наш прогноз – победа «Интера» (1.25), обе забьют – нет (1.56).