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    «Интер» – «Лечче»: прогноз на матч 17 тура Серии А, 23 декабря

    В субботу, 23 декабря, «Интер» сыграет с «Лечче» в рамках 17 тура Серии А. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

    «Интер»

    «Интер» занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А с 41 очками после 16 сыгранных матчей. У команды 13 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Футболисты «Интера» забили 39 голов и пропустили 7 мячей.

    «Лечче»

    «Лечче» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А с 20 очками после 16 сыгранных матчей. У команды 4 победы, 8 ничьих и 4 поражения. Футболисты «Лечче» забили 20 голов и пропустили 23 мяча.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Интером» и «Лечче» завершились следующим образом:

    • 05.03.23 «Интер» – «Лечче» 2:0;
    • 13.08.22 «Лечче» – «Интер» 1:2;
    • 19.01.20 «Лечче» – «Интер» 1:1;
    • 26.08.19 «Интер» – «Лечче» 4:0;
    • 29.01.12 «Лечче» – «Интер» 1:0.

    Прогноз на матч «Интер» – «Лечче»

    На наш взгляд, в этой встрече все очевидно – «Интер» фаворит предстоящего матча. Туринцы в прошлом туре оступились, проиграв «Болонье», и наверняка команда постарается реабилитироваться перед своими фанатами. «Лечче», к слову, наверняка окажет достойное сопротивление – команда не проигрывает на протяжении пяти матчей. Наш прогноз – победа «Интера» (1.25), обе забьют – нет (1.56).

    Источник: Бомбардир

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