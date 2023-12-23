Комментатор Дурасов встал на защиту сериала «Слово пацана»

Сергей Дурасов высказался о резонансном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Сериал сильный. Он относительно точный – я своими глазами видел процентов 80 того, что показано.

Когда сериал стал популярным многие начали возмущаться – произведение романтизирует те времена и порядки, и поэтому дети подражают им. Полный бред.

Дети всегда играют в то, что популярно – в мушкетеров, покемонов и бригаду. Но я никогда не слышал, чтобы после просмотра художественного произведения человек пошел убивать.

А если хронологически эти события все-таки совпали, то очевидно, что у человека и раньше были проблемы. Катализатором может стать что угодно, но не кино. И точно не то кино, в котором грешник платит самую высокую цену за деяния.

Требования отменить этот сериал от тех, кто посмотрел лишь пару первых серий, не имеют веса. Это как на пятой минуте выключить финал ЧМ, потому что там счет 0:0.

В плане романтизации худшим сериалом является «Бригада», а худшим фильмом – «Брат». Это криминальные произведения, где злодей победил. Отменяем?

Я уверен, что воспитывать должны не сериалы, а родители. И если родитель не способен воспитать своего ребенка, то нечего было заводить детей», – считает комментатор «Матч ТВ».