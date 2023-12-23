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    Агент Файзуллаева прояснил будущее игрока в ЦСКА

    Кахор Муминов, представитель компании ProSports management, ведущей дела полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева, прокомментировал будущее 20-летнего футболиста.

    «Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это [развитие карьеры] должно быть и, самое главное, когда.

    Сегодня Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на этом турнире и продолжит выступать также за ЦСКА, то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов», – сказал Муминов.

    • В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 18 матчей, 2 гола, 9 ассистов.
    • По данным Transfermarkt, Файзуллаев подорожал за период с октября по декабрь с 2 до 4 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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