Агент Файзуллаева прояснил будущее игрока в ЦСКА

Кахор Муминов, представитель компании ProSports management, ведущей дела полузащитника ЦСКА Аббоса Файзуллаева, прокомментировал будущее 20-летнего футболиста.
«Мы не собираемся рассматривать зимой никакие предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это [развитие карьеры] должно быть и, самое главное, когда.
Сегодня Файзуллаев в составе сборной Узбекистана готовится к Кубку Азии в Катаре. И мы знаем, что если он сможет показать свой уровень на этом турнире и продолжит выступать также за ЦСКА, то предложения из просто газетных превратятся в реальные и от очень хороших клубов», – сказал Муминов.
- В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
- Его статистика в московской команде: 18 матчей, 2 гола, 9 ассистов.
- По данным Transfermarkt, Файзуллаев подорожал за период с октября по декабрь с 2 до 4 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»