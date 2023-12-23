Тихонов отреагировал на назначение «Спартаком» нового спортивного директора

Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к приходу Томаша Амарала в «Спартак».
- Португалец занял пост спортивного директора.
- Он сменил Пола Эшуорта.
- До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».
«Если Эшуорта сместили, значит руководство «Спартака» что‑то не устраивает. Мы не знаем, кто занимался трансферами в клубе. Многие писали и говорили, что этим занимался сам тренер.
Фамилия у нового спортивного директора «Спартака» – Амарал. Главное, чтобы потом не говорили о том, как аморально он себя вел в «Спартаке». Хочется верить, что человек знает хорошо латинский рынок. Эшуорт это все‑таки европеец, а из Европы к нам никто не приедет сейчас.
Думаю, что знание латинского рынка способствовало в том, что Амарал оказался в «Спартаке», – заявил Тихонов.
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Источник: «Матч ТВ»