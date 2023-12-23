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    • Тихонов отреагировал на назначение «Спартаком» нового спортивного директора

    Тихонов отреагировал на назначение «Спартаком» нового спортивного директора

    Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к приходу Томаша Амарала в «Спартак».

    • Португалец занял пост спортивного директора.
    • Он сменил Пола Эшуорта.
    • До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».

    «Если Эшуорта сместили, значит руководство «Спартака» что‑то не устраивает. Мы не знаем, кто занимался трансферами в клубе. Многие писали и говорили, что этим занимался сам тренер.

    Фамилия у нового спортивного директора «Спартака» – Амарал. Главное, чтобы потом не говорили о том, как аморально он себя вел в «Спартаке». Хочется верить, что человек знает хорошо латинский рынок. Эшуорт это все‑таки европеец, а из Европы к нам никто не приедет сейчас.

    Думаю, что знание латинского рынка способствовало в том, что Амарал оказался в «Спартаке», – заявил Тихонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3502

      Suvorov71 21 минуту назад

      А зачем он нужен этот рынок, надо своих готовить, не нужны слабые смазные, сильные к нам не едут им европу подавай

      0
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      Рейтинг: +7122

      fakeid 27 минут назад

      заметьте, это хряк сказал, а не мы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20984

      NewLife 31 минуту назад

      Плоская шуточка, фу(

      0
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