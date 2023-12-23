Тихонов отреагировал на назначение «Спартаком» нового спортивного директора

Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к приходу Томаша Амарала в «Спартак».

Португалец занял пост спортивного директора.

Он сменил Пола Эшуорта.

До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».

«Если Эшуорта сместили, значит руководство «Спартака» что‑то не устраивает. Мы не знаем, кто занимался трансферами в клубе. Многие писали и говорили, что этим занимался сам тренер.

Фамилия у нового спортивного директора «Спартака» – Амарал. Главное, чтобы потом не говорили о том, как аморально он себя вел в «Спартаке». Хочется верить, что человек знает хорошо латинский рынок. Эшуорт это все‑таки европеец, а из Европы к нам никто не приедет сейчас.

Думаю, что знание латинского рынка способствовало в том, что Амарал оказался в «Спартаке», – заявил Тихонов.

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