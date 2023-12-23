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    «Реал» рассматривает аренду футболиста «Зенита»

    «Реал» изучает варианты краткосрочной замены для травмированного Давида Алабы.

    Австриец порвал кресты и выбыл до лета следующего года.

    Заменить его в «Реале» до конца сезона может Роберт Ренан из «Зенита».

    Мадридцы хотят в январе арендовать центрального защитника с опцией выкупа.

    • В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
    • Футболист оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5835

      Ziklop 1 час назад

      вопрос к Семаку, почему не ставишь Ренана в опорную к Барриосу, а ставишь туда клоуна Клаву?
      семак дебил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6495

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Бамболео бамболеа
      Порке ми вида ё ла префьеро вивир аси
      Бамболео бамболеа
      Порке ми вида ё ла префьеро вивир аси..
      Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7121

      Питерский князь 2 часа назад

      А я всё ждал, когда эта утятина начнет просачиваться в интернет?
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7122

      fakeid 2 часа назад

      https://bombardir.ru/news/686496

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