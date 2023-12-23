«Реал» рассматривает аренду футболиста «Зенита»

«Реал» изучает варианты краткосрочной замены для травмированного Давида Алабы.
Австриец порвал кресты и выбыл до лета следующего года.
Заменить его в «Реале» до конца сезона может Роберт Ренан из «Зенита».
Мадридцы хотят в январе арендовать центрального защитника с опцией выкупа.
- В этом сезоне Ренан провел за «Зенит» всего 8 матчей – в РПЛ он не играет с августа.
- Футболист оказался в Петербурге прошлой зимой в рамках сделки по Юри Алберто.
- Сообщалось, что «Вест Хэм» готов купить его за 25 млн евро, но в сделке нужен клуб-посредник из-за британских санкций в отношении России.
Источник: AS