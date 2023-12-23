«Реал» рассматривает аренду футболиста «Зенита»

«Реал» изучает варианты краткосрочной замены для травмированного Давида Алабы.

Австриец порвал кресты и выбыл до лета следующего года.

Заменить его в «Реале» до конца сезона может Роберт Ренан из «Зенита».

Мадридцы хотят в январе арендовать центрального защитника с опцией выкупа.