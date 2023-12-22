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    • Колосков оценил, как Бителло справляется с заменой Захаряна в «Динамо»

    Колосков оценил, как Бителло справляется с заменой Захаряна в «Динамо»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступления «Динамо» в первой части сезона. Команда не проигрывает 12 матчей подряд во всех турнирах.

    «Первая часть сезона в исполнении «Динамо» порадовала. На страте могло быть получше, но команда долго привыкала к требованиям нового тренера, это нормально. Справилось ли «Динамо» с уходом Захаряна? Бителло хорошо его заменил. Где-то бразилец будет даже посильнее Арсена. Хочется верить, что беспроигрышная серия «Динамо» продлится до конца чемпионата», – сказал Колосков.

    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ после 18 туров с 32 очками.
    • В летнее трансферное окно полузащитник Арсен Захарян перешел из московского клуба в «Реал Сосьедад».
    • «Динамо» в сентябре приобрело у «Гремио» хавбека Бителло.

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    Источник: «РБ Спорт»

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