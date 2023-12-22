Колосков оценил, как Бителло справляется с заменой Захаряна в «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступления «Динамо» в первой части сезона. Команда не проигрывает 12 матчей подряд во всех турнирах.

«Первая часть сезона в исполнении «Динамо» порадовала. На страте могло быть получше, но команда долго привыкала к требованиям нового тренера, это нормально. Справилось ли «Динамо» с уходом Захаряна? Бителло хорошо его заменил. Где-то бразилец будет даже посильнее Арсена. Хочется верить, что беспроигрышная серия «Динамо» продлится до конца чемпионата», – сказал Колосков.