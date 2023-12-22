В «Кайрате» поделились ожиданиями от матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов сказал, что матч со «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ является вызовом для его команды.
«Игра со «Спартаком» остается особенной для нас, так как это возможность сравнить свои силы с одним из лидеров российского футбола. Матчи с командами такого уровня являются вызовом для нас. Такие встречи всегда вызывают большой интерес и ажиотаж среди болельщиков», – сказал Есимов.
- Зимний кубок РПЛ пройдет со 2 по 14 февраля.
- В нeм примут участие «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая.
Источник: «Чемпионат»