В «Кайрате» поделились ожиданиями от матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов сказал, что матч со «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ является вызовом для его команды.

«Игра со «Спартаком» остается особенной для нас, так как это возможность сравнить свои силы с одним из лидеров российского футбола. Матчи с командами такого уровня являются вызовом для нас. Такие встречи всегда вызывают большой интерес и ажиотаж среди болельщиков», – сказал Есимов.