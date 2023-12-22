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    В «Кайрате» поделились ожиданиями от матча со «Спартаком»

    Генеральный директор «Кайрата» Аскар Есимов сказал, что матч со «Спартаком» в рамках Зимнего кубка РПЛ является вызовом для его команды.

    «Игра со «Спартаком» остается особенной для нас, так как это возможность сравнить свои силы с одним из лидеров российского футбола. Матчи с командами такого уровня являются вызовом для нас. Такие встречи всегда вызывают большой интерес и ажиотаж среди болельщиков», – сказал Есимов.

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    Источник: «Чемпионат»

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