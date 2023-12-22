Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила свежие кадры в красном нижнем белье

Российская фигуристка Станислава Константинова выложила свежие жаркие кадры.

Девушка отдыхает в Дубае, где сделала новые фото в красном нижнем белье.

23-летняя уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».

Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.

Сейчас девушка уже работает тренером.

Фото: соцсети Станиславы Константиновой

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила фото в красном нижнем белье

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике