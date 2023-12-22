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    • Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила свежие кадры в красном нижнем белье

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила свежие кадры в красном нижнем белье

    Российская фигуристка Станислава Константинова выложила свежие жаркие кадры.

    Девушка отдыхает в Дубае, где сделала новые фото в красном нижнем белье.

    • 23-летняя уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
    • Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
    • Сейчас девушка уже работает тренером.

    Фото: соцсети Станиславы Константиновой

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила фото в красном нижнем белье

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

    Источник: «Бомбардир»

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