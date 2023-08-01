Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде

Российская фигуристка Станислава Константинова выложила новый жаркий кадр.
22-летняя девушка запечатлела себя в зеркале в эротичном наряде.
- Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
- Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
- Сейчас девушка уже работает тренером.
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Источник: телеграм-канал Станиславы Константиновой