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    • Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде

    Российская фигуристка Станислава Константинова выложила новый жаркий кадр.

    22-летняя девушка запечатлела себя в зеркале в эротичном наряде.

    • Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
    • Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
    • Сейчас девушка уже работает тренером.

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    Источник: телеграм-канал Станиславы Константиновой

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    01.08.2023 00:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 12:50

      силикон ничего не весит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30654

      JTherry 1 августа, 09:20

      как она каталась на коньках с такими мощными сиськами, ведь центр тяжести смещен вперед...) с такой "мощью" только в тренеры..!)))

      5
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      Рейтинг: +3231

      BAIv > JTherry 1 августа, 10:21

      у неё и животик как у беременной, завязала она со спортом и набрала слишком много лишних кило. мне кажется что беременная.

      1
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      Рейтинг: +2277

      spam2009 1 августа, 08:40

      майка-алкашка теперь эротичный наряд, хм, ну если только на сеновале)))

      2
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      Рейтинг: +156

      biber ru 1 августа, 07:33

      "Самая горячая" и рядом не стояла.

      0
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      Рейтинг: +271

      ЗаЖиМ 1 августа, 04:59

      ТСНР....

      0
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