Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде

Российская фигуристка Станислава Константинова выложила новый жаркий кадр.

22-летняя девушка запечатлела себя в зеркале в эротичном наряде.

Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».

Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.

Сейчас девушка уже работает тренером.

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