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  • Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде

1 августа 2023, 00:18
6

Российская фигуристка Станислава Константинова выложила новый жаркий кадр.

22-летняя девушка запечатлела себя в зеркале в эротичном наряде.

  • Уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
  • Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
  • Сейчас девушка уже работает тренером.

Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

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Источник: телеграм-канал Станиславы Константиновой
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Комментарии (6)
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ЗаЖиМ
1690855171
ТСНР....
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biber.ru
1690864396
"Самая горячая" и рядом не стояла.
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spam2009
1690868414
майка-алкашка теперь эротичный наряд, хм, ну если только на сеновале)))
Ответить
JTherry
1690870839
как она каталась на коньках с такими мощными сиськами, ведь центр тяжести смещен вперед...) с такой "мощью" только в тренеры..!)))
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alefreddy
1690883436
силикон ничего не весит
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