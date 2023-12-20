Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила фото в красном нижнем белье

Российская фигуристка Станислава Константинова выложила свежие жаркие кадры.
Девушка отдыхает в Дубае, где сделала фото в том числе в нижнем белье.
- 23-летняя уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
- Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
- Сейчас девушка уже работает тренером.
Фото: соцсети Станиславы Константиновой
Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде
Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике
Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью и стройной фигурой
Источник: «Бомбардир»