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    • Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила фото в красном нижнем белье

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила фото в красном нижнем белье

    Российская фигуристка Станислава Константинова выложила свежие жаркие кадры.

    Девушка отдыхает в Дубае, где сделала фото в том числе в нижнем белье.

    • 23-летняя уроженка Санкт-Петербурга болеет за «Зенит».
    • Константинова – бронзовая призерка Универсиады-2019.
    • Сейчас девушка уже работает тренером.

    Фото: соцсети Станиславы Константиновой

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью в эротичном наряде

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова выложила соблазнительное фото в купальнике

    Фигуристка и фанатка «Зенита» Константинова похвасталась грудью и стройной фигурой

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:30
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +7000

      Питерский князь 1 минуту назад

      А если честно, не мой типаж.
      На лице написано истеричка.

      0
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      Рейтинг: +7000

      Питерский князь 5 минут назад

      Когда бомбардир начнет показывать норм вещи?
      В билье, она мне не интересна.
      Как Бред Пит, в белье, не интересен, для болельщиков срамтака.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2933

      a_who 45 минут назад

      Цвет не тот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5819

      Ziklop 48 минут назад

      возмущает почему такие фотки без ценника?
      или аукцион стартовая цена, дата взнос чтоб участвовать в торгах, какая либо инфа.
      на красном надо было ромбик сделать!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17552

      Алексей З 56 минут назад

      С Универсиады и на тренерскую в 23 .... круто.

      1
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