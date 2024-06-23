Бывшая пресс-атташе «Динамо» заявила, что клуб ошибся с решением по Смолову

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», оценила решение клуба не продлевать нападающего Федора Смолова.

34-летний Смолов, играющий на позиции центрального нападающего, в минувшем сезоне представлял цвета «Динамо». В 34 играх футболист забил 6 голов и сумел 5 раз ассистировать партнерам по команде.

Этим летом трудовое соглашение между «Динамо» и Смоловым истекло.

Федор перебрался в «Краснодар». Форвард уже играл за кубанский клуб. Игрок имеет на своем счету 64 гола и 20 голевых пасов в 101 поединке. Отметим, что в активе Смолова 16 голов в 45 матчах за сборную России.

«В комментариях мне написали, что я не критикую «Динамо» – не то чтобы я намеренно скрывала плохие стороны, просто моe позитивное мышление больше фокусируется на хорошем.

Но вот настал тот момент, когда я скажу: уход Смолова – ошибка для «Динамо».

Возможно, вы скажете, что по-футбольному он нам не нужен, у нас феерит Константин Тюкавин, а сидеть под ним должна молодежь (прикиньте, Костик уже не молодежь?..), но даже если предложить, что это так: футбол сейчас – не только то, что на поле, есть много других существенных факторов.

Во-первых, Федя – авторитет и лидер, наш – и российский, и динамовский – что немаловажно в команде, где много иностранцев, особенно при возможном уходе из команды Антона Шунина – нашей эпохи. Таких, как Шунин и Смолов, в медиафутболе принято называть ДНК команды. И есть опасения, что отсутствие таких людей может усугубить существующие в каждом коллективе свои «проблемы раздевалки».

Во-вторых – что особенно важно для меня – медиасоставляющая. Смолов – это бренд и самый популярный действующий футболист России. Пожалуй, в медийном плане «Динамо» нуждается в Смолове больше, чем Смолов в «Динамо» – я как человек, который отвечал в том числе и за коммуникацию клуба с прессой, знаю, что любую договоренность, любой контракт с любым изданием, каналом и т.д. можно легко «покрыть» одним только комментарием Смолова. Потому что для всех он мегаинтересен – футболист с насыщенной карьерой и яркая личность.

Поэтому для «Динамо» не оцениваю уход Смолова как позитивный момент – такие люди нужны как минимум репутационно. Что касается самого Феди, то уверена, что «Краснодар» дал ему хорошие условия – Смолов ещe не закончил со своей футбольной историей», – написала Лысенко.

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