Семин оценил трансфер Глушенкова в «Зенит»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями по поводу перехода Максима Глушенкова в «Зенит».

«На мой взгляд, этот переход состоялся, потому что Глушенков не в интересах «Локомотива» ни в финансовом, ни в спортивном плане. В «Зените» уже другая история. Я думаю, что у него есть определенные таланты. В этом плане питерские руководители вообще смотрят на него с перспективой на дальнейший переход в другой клуб», – высказал свое мнение Семин.