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    Семин оценил трансфер Глушенкова в «Зенит»

    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями по поводу перехода Максима Глушенкова в «Зенит».

    «На мой взгляд, этот переход состоялся, потому что Глушенков не в интересах «Локомотива» ни в финансовом, ни в спортивном плане. В «Зените» уже другая история. Я думаю, что у него есть определенные таланты. В этом плане питерские руководители вообще смотрят на него с перспективой на дальнейший переход в другой клуб», – высказал свое мнение Семин.

    • Недавно было объявлено, что атакующий полузащитник Максим Глушенков будет защищать цвета «Зенита» в новом сезоне. По данным СМИ, невский коллектив выкупил игрока у «Локомотива» за 600 миллионов рублей.
    • Отметим, что в минувшем розыгрыше РПЛ Глушенков записал в свой актив 6 голов и 16 голевых пасов в 29 поединках.
    • «Локомотив» Михаила Галактионова сумел финишировать на 4-й строчке. «Зенит» из Санкт-Петербурга снова стал чемпионом России. Команда Сергея Семака завоевывает золотые медали первенства уже в 6 раз подряд.

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    Источник: «РИА Новости»

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