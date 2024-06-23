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    • Канчельскис: «Глушенков уже не уедет в Европу, он выбрал комфорт в «Зените»

    Канчельскис: «Глушенков уже не уедет в Европу, он выбрал комфорт в «Зените»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил европейские перспективы новичка «Зенита» Максима Глушенкова.

    «Глушенков может стать основным игроком «Зенита». Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано. Другое дело, что тут еще надо пройти адаптацию, приспособиться к южноамериканскому коллективу. Поэтому заиграть может не сразу.

    Шансы Глушенкова уехать из «Зенита» в Европу? Думаю, он уже не уедет в европейский клуб, выбрал комфорт. Но имеет на это полное право», – сказал Канчельскис.

    • Глушенков – лучший ассистент РПЛ прошедшего сезона. На его счету 15 результативных передач.
    • 24-летний полузащитник подписал с «Зенитом» контракт до 2029 года. Он заработает в новом клубе 1 миллиард рублей.
    • Глушенков – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1719158063
    а на него разве был бы спрос в Европе он же обыкновенный игрок даже по меркам РПЛ
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    Kollljan
    1719158367
    Вот сезон начнется и посмотрим.
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