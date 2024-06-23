Канчельскис: «Глушенков уже не уедет в Европу, он выбрал комфорт в «Зените»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил европейские перспективы новичка «Зенита» Максима Глушенкова.
«Глушенков может стать основным игроком «Зенита». Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано. Другое дело, что тут еще надо пройти адаптацию, приспособиться к южноамериканскому коллективу. Поэтому заиграть может не сразу.
Шансы Глушенкова уехать из «Зенита» в Европу? Думаю, он уже не уедет в европейский клуб, выбрал комфорт. Но имеет на это полное право», – сказал Канчельскис.
- Глушенков – лучший ассистент РПЛ прошедшего сезона. На его счету 15 результативных передач.
- 24-летний полузащитник подписал с «Зенитом» контракт до 2029 года. Он заработает в новом клубе 1 миллиард рублей.
- Глушенков – воспитанник «Чертаново».