Канчельскис: «Глушенков уже не уедет в Европу, он выбрал комфорт в «Зените»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил европейские перспективы новичка «Зенита» Максима Глушенкова.

«Глушенков может стать основным игроком «Зенита». Ему это по силам. Если будет показывать такой же футбол, как в прошлом году, то место в старте ему гарантировано. Другое дело, что тут еще надо пройти адаптацию, приспособиться к южноамериканскому коллективу. Поэтому заиграть может не сразу.

Шансы Глушенкова уехать из «Зенита» в Европу? Думаю, он уже не уедет в европейский клуб, выбрал комфорт. Но имеет на это полное право», – сказал Канчельскис.