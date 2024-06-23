Игрок из второй узбекистанской лиги тренируется с ЦСКА

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что с командой тренируется 18-летний узбекистанец Рустамбек Фомин.

«Фомин тренируется с нашей основной командой в рамках программы взаимодействия между ЦСКА и Федерацией футбола Узбекистана. Рустамбек считается большим талантом, уже в 17 лет попал в сборную-U20, где сейчас является капитаном.

ЦСКА и далее будет проводить стажировки для самых талантливых ребят из Узбекистана, но на данный момент речи о подписании контракта с 18-летним футболистом не идет», – написал Брейдо.