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    Игрок из второй узбекистанской лиги тренируется с ЦСКА

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что с командой тренируется 18-летний узбекистанец Рустамбек Фомин.

    «Фомин тренируется с нашей основной командой в рамках программы взаимодействия между ЦСКА и Федерацией футбола Узбекистана. Рустамбек считается большим талантом, уже в 17 лет попал в сборную-U20, где сейчас является капитаном.

    ЦСКА и далее будет проводить стажировки для самых талантливых ребят из Узбекистана, но на данный момент речи о подписании контракта с 18-летним футболистом не идет», – написал Брейдо.

    • Фомин выступает во 2-й по силе лиге Узбекистана за столичный «Олимпик-Mobiuz».
    • В этом сезоне чемпионата полузащитник провел 10 матчей, забил гол.
    • Фомин принадлежит «Пахтакору».

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Комментарии (2)
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    alll-333
    1719148123
    Рустамбек Фомин. Однако...
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    ...короче
    1719148215
    ...Рустамбек Фомин - звучит, как Фома Рустамбеков...
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