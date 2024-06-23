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    Агент Шпилевский оценил выступление Кокорина за «Арис»

    Известный агент Николай Шпилевский поделился своими мыслями по поводу выступления Александра Кокорина за кипрский «Арис».

    «Чьей идеей было пригласить Кокорина? Президента клуба. Он общался на эту тему с Алексеем, сын чeтко обозначил, что хочет видеть Сашу в команде, какие у него у нему требования. Все понимали, что есть бэкграунд, но уже в первом сезоне Кокорин оправдал ожидания на 99,9%. Чего нельзя сказать о втором сезоне», – пояснил Шпилевский.

    • 33-летний форвард Александр Кокорин в минувшем сезоне принял участие в 33 встречах за «Арис». В них российский страйкер сумел записать в свой актив 9 голов и 2 голевых паса.
    • Примечательно, что в сезоне 2022/2023 Александр оформил 13+6 по системе «гол плюс пас». Он помог коллективу из Лимасола завоевать свое первое чемпионство в истории клуба.
    • В завершившемся сезоне «Арис» занял 4 место. Права на Кокорина по-прежнему принадлежат итальянской «Фиорентине». За флорентийцев воспитанник «Динамо» сыграл 12 поединков. Голевых действий игрок в чемпионате не совершал.

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    Источник: «РБ Спорт»

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