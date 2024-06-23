Агент Шпилевский оценил выступление Кокорина за «Арис»

Известный агент Николай Шпилевский поделился своими мыслями по поводу выступления Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Чьей идеей было пригласить Кокорина? Президента клуба. Он общался на эту тему с Алексеем, сын чeтко обозначил, что хочет видеть Сашу в команде, какие у него у нему требования. Все понимали, что есть бэкграунд, но уже в первом сезоне Кокорин оправдал ожидания на 99,9%. Чего нельзя сказать о втором сезоне», – пояснил Шпилевский.