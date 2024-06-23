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    Мостовой высказался о чемпионской интриге в РПЛ

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

    «Зенит» мощно закупается этим летом, при том, что по составу они и так сильнее всех в РПЛ. Понятно, что у них стоят большие задачи на следующий год. Но я бы не говорил, что «Зенит» гарантировано станет чемпионом в следующем сезоне.

    Давайте подождем, посмотрим, как другие клубы будут усиляться. Интересно, что будет делать «Спартака». Пока рано о чем-то говорить», – сказал Мостовой.

    • Сезон стартует РПЛ 20 июля.
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
    • В 2025 году клуб отметит 100-летие.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    ...короче
    1719166686
    ...такие краткие и осторожные комментарии от Мостового напрягают)... Наверное, к неурожаю...
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