Мостовой высказался о чемпионской интриге в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.
«Зенит» мощно закупается этим летом, при том, что по составу они и так сильнее всех в РПЛ. Понятно, что у них стоят большие задачи на следующий год. Но я бы не говорил, что «Зенит» гарантировано станет чемпионом в следующем сезоне.
Давайте подождем, посмотрим, как другие клубы будут усиляться. Интересно, что будет делать «Спартака». Пока рано о чем-то говорить», – сказал Мостовой.
- Сезон стартует РПЛ 20 июля.
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.
- В 2025 году клуб отметит 100-летие.