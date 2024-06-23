Мостовой высказался о чемпионской интриге в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Зенит» мощно закупается этим летом, при том, что по составу они и так сильнее всех в РПЛ. Понятно, что у них стоят большие задачи на следующий год. Но я бы не говорил, что «Зенит» гарантировано станет чемпионом в следующем сезоне.

Давайте подождем, посмотрим, как другие клубы будут усиляться. Интересно, что будет делать «Спартака». Пока рано о чем-то говорить», – сказал Мостовой.