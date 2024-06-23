Экс-жена Погребняка сообщила о новой беременности – она планирует назвать ребенка Владимиром или Россияной

Мария Погребняк, бывшая жена экс-форварда сборной России Павла Погребняка, сообщила о четвертой по счету беременности.
- У Погребняк 3 сыновей от Павла.
- Они были в браке в 2014-2023 годах.
Марию в соцсети спросили, какие имена детей ей нравятся. Она ответила: Владимир и Россияна.
- Ранее 35-летняя Мария анонсировала свадьбу с бизнесменом Игорем Головинским.
Фото: соцсети Марии Погребняк
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