Экс-жена Погребняка сообщила о новой беременности – она планирует назвать ребенка Владимиром или Россияной

Мария Погребняк, бывшая жена экс-форварда сборной России Павла Погребняка, сообщила о четвертой по счету беременности.

У Погребняк 3 сыновей от Павла.

Они были в браке в 2014-2023 годах.

Марию в соцсети спросили, какие имена детей ей нравятся. Она ответила: Владимир и Россияна.

Ранее 35-летняя Мария анонсировала свадьбу с бизнесменом Игорем Головинским.

Фото: соцсети Марии Погребняк

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