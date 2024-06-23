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    • Экс-жена Погребняка сообщила о новой беременности – она планирует назвать ребенка Владимиром или Россияной

    Экс-жена Погребняка сообщила о новой беременности – она планирует назвать ребенка Владимиром или Россияной

    Мария Погребняк, бывшая жена экс-форварда сборной России Павла Погребняка, сообщила о четвертой по счету беременности.

    • У Погребняк 3 сыновей от Павла.
    • Они были в браке в 2014-2023 годах.

    Марию в соцсети спросили, какие имена детей ей нравятся. Она ответила: Владимир и Россияна.

    • Ранее 35-летняя Мария анонсировала свадьбу с бизнесменом Игорем Головинским.

    Фото: соцсети Марии Погребняк

    Погребняк устроила эротическую фотосессию в чулках

    Бывший динамовец Погребняк опубликовал оскорбительный пост про клуб

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    R_a_i_n
    1719153771
    И как ребенку жить с именем Россияна? Как в школе ее звать будут? В 404 вообще Джавелиной детей называли имбицилы местные.
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