Экс-жена Погребняка анонсировала свадьбу с бизнесменом

Мария Погребняк, бывшая супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, сообщила, что вскоре выйдет замуж во второй раз.
После развода с футболистом избранником Марии стал бизнесмен Игорь Головинский.
– Сейчас я счастлива. Новый год мы с любимым человеком отметили вместе. Сначала я провела время с детками, потом мы с ним уехали к друзьям за город, а потом на Мальдивы
– А ты хочешь замуж еще раз выйти?
– Я думаю, что я скоро выйду. Дата? В ближайшее время.
- У Марии и Павла трое сыновей.
- Пара была в браке с 2014 по 2023 год.
Источник: Sport24