Экс-жена Погребняка анонсировала свадьбу с бизнесменом

Мария Погребняк, бывшая супруга экс-нападающего сборной России Павла Погребняка, сообщила, что вскоре выйдет замуж во второй раз.

После развода с футболистом избранником Марии стал бизнесмен Игорь Головинский.

– Сейчас я счастлива. Новый год мы с любимым человеком отметили вместе. Сначала я провела время с детками, потом мы с ним уехали к друзьям за город, а потом на Мальдивы

– А ты хочешь замуж еще раз выйти?

– Я думаю, что я скоро выйду. Дата? В ближайшее время.

У Марии и Павла трое сыновей.

Пара была в браке с 2014 по 2023 год.

Тест про Кубок России: сможете пройти без ошибок?