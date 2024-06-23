В «Реале» придумали, как заработать на романе Беллингема с сексуальной красоткой, которая старше его на 5 лет

Маркетинговая служба «Реала» оценила роман своего полузащитника Джуда Беллингема с нидерландской моделью Лаурой Селией Валк. В Мадриде пришли к выводу, что их отношения можно монетизировать в пользу клуба.

«Реал» будет использовать Валк для продвижения бренда клуба. Речь идет о пиар-акциях с участием Джуда и Лауры, а также об упоминании «Реала» в модельной среде, где работает девушка.

Мадридцы считают, что от такого коммерческого сотрудничества выгода будет как для клуба, так и для модельного бизнеса с участием Валк.

Беллингем – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

Фото: соцсети Лауры Селии Валк

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