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    • В «Реале» придумали, как заработать на романе Беллингема с сексуальной красоткой, которая старше его на 5 лет

    В «Реале» придумали, как заработать на романе Беллингема с сексуальной красоткой, которая старше его на 5 лет

    Маркетинговая служба «Реала» оценила роман своего полузащитника Джуда Беллингема с нидерландской моделью Лаурой Селией Валк. В Мадриде пришли к выводу, что их отношения можно монетизировать в пользу клуба.

    «Реал» будет использовать Валк для продвижения бренда клуба. Речь идет о пиар-акциях с участием Джуда и Лауры, а также об упоминании «Реала» в модельной среде, где работает девушка.

    Мадридцы считают, что от такого коммерческого сотрудничества выгода будет как для клуба, так и для модельного бизнеса с участием Валк.

    • Беллингем – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

    Фото: соцсети Лауры Селии Валк

    Девушка Джуда Беллингема: сексуальная модель, которая старше игрока «Реала» на 5 лет

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    Источник: Daily Mail

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