Божович объяснил, какой тренер должен работать в «Спартаке»

Бывший тренер «Локомотива», «Динамо» Миодраг Божович высказался о тренерской позиции в «Спартаке».

«Вообще не понимаю, как Гильермо Абаскаль оказался в «Спартаке». Гильермо пришел ниоткуда и ушел в никуда. В таком большой клубе должен быть тренер с опытом, который выиграл что-то. А все потому, что в клубе несерьезные руководители. Они не дают тренерам работать.

«Спартак» теперь как социальный лифт для тренеров. Хотя не тренеры должны учиться на «Спартаке», – сказал Божович.