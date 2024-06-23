У Даку могут быть проблемы с партнерами по «Рубину» из-за скандальной выходки на Евро-2024

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил скандальное поведение форварда сборной Албании Мирлинда Даку на Евро-2024.

Игрок получил 2 матча дисквалификации на Евро-2024.

Причина – оскорбления сербов и македонцев после матча против Хорватии (2:2).

Даку выступает в РПЛ за «Рубин».

«На видео видно, как Эльсеид Хюсай, услышав, что хочет прокричать Даку, пытается забрать у него мегафон. Но Даку не слушает и продолжает. Послушал бы старшего – играл бы дальше.

А так – заслуженный бан. И вероятные сложности по возвращении в «Рубин» с казанскими сербами», – написал Моссаковский.