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    • У Даку могут быть проблемы с партнерами по «Рубину» из-за скандальной выходки на Евро-2024

    У Даку могут быть проблемы с партнерами по «Рубину» из-за скандальной выходки на Евро-2024

    Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил скандальное поведение форварда сборной Албании Мирлинда Даку на Евро-2024.

    • Игрок получил 2 матча дисквалификации на Евро-2024.
    • Причина – оскорбления сербов и македонцев после матча против Хорватии (2:2).
    • Даку выступает в РПЛ за «Рубин».

    «На видео видно, как Эльсеид Хюсай, услышав, что хочет прокричать Даку, пытается забрать у него мегафон. Но Даку не слушает и продолжает. Послушал бы старшего – играл бы дальше.

    А так – заслуженный бан. И вероятные сложности по возвращении в «Рубин» с казанскими сербами», – написал Моссаковский.

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    Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского

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    Комментарии (10)
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    Semenycch
    1719170036
    На мой характер, я бы его выгнал с позором, а перед этим по голове настучал!
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    TIMOTHY
    1719170460
    Думаю вряд ли что ему будет,они здесь в первую очередь на заработках, извинится сделает вид и хватит
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    russkiisergei
    1719172139
    Закапайте его где нибудь в окрестностях Казани!!!
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