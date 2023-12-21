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    • Колосков сказал, почему российских клубов не будет в Суперлиге

    Колосков сказал, почему российских клубов не будет в Суперлиге

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил возможность участия российских клубов в европейской Суперлиге.

    «Во-первых, пока что этой лиги не существует. Впереди еще масса бумажной работы, согласований, поэтому пока рано о чем-то говорить. Что касается российских клубов в Суперлиге, то мне кажется, нас там не будет. Суперлига – это не наша история. Там будут представлены клубы с миллиардными бюджетами, у нас таких нет. Плюс мы пока под санкциями. Как бы всем нам не хотелось, но нас там не будет», – сказал Колосков.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: «РБ Спорт»

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