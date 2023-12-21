Колосков сказал, почему российских клубов не будет в Суперлиге

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил возможность участия российских клубов в европейской Суперлиге.

«Во-первых, пока что этой лиги не существует. Впереди еще масса бумажной работы, согласований, поэтому пока рано о чем-то говорить. Что касается российских клубов в Суперлиге, то мне кажется, нас там не будет. Суперлига – это не наша история. Там будут представлены клубы с миллиардными бюджетами, у нас таких нет. Плюс мы пока под санкциями. Как бы всем нам не хотелось, но нас там не будет», – сказал Колосков.