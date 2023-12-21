«Под лежачего мужика портвейн не течет»: Дюков – о снятии бана с российского футбола

Президент РФС Александр Дюков заявил о необходимости продолжать добиваться снятия санкций с российского футбола, несмотря на отсутствие значительных успехов в этом вопросе.

– Рабочей группе РФС и вам не хватает авторитета, чтобы снять запрет?

– Под лежачего мужика портвейн не течет. Надо продолжать работу. Возможно, нам не хватает авторитета. Но не только, чтобы снять санкции с футбола.

Мы не можем снять санкции с «Газпрома», например. Что вы предлагаете? Нам нужно продолжать играть, нужно продолжать вести переговоры.

– Неучастие наших сборных разве не катастрофа?

– Нет, это не драма, это плохо. Давайте определимся с понятиями, что такое катастрофа. Катастрофа, когда у молодых футболистов нет возможности тренироваться и играть.

Мы работаем над тем, чтобы наши сборные получили возможность играть в международных матчах. Мы делаем все для этого, наша сборная играет, наша молодежка играет в Бразилии, женщины – в Парагвае.