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    • «Под лежачего мужика портвейн не течет»: Дюков – о снятии бана с российского футбола

    «Под лежачего мужика портвейн не течет»: Дюков – о снятии бана с российского футбола

    Президент РФС Александр Дюков заявил о необходимости продолжать добиваться снятия санкций с российского футбола, несмотря на отсутствие значительных успехов в этом вопросе.

    – Рабочей группе РФС и вам не хватает авторитета, чтобы снять запрет?

    – Под лежачего мужика портвейн не течет. Надо продолжать работу. Возможно, нам не хватает авторитета. Но не только, чтобы снять санкции с футбола.

    Мы не можем снять санкции с «Газпрома», например. Что вы предлагаете? Нам нужно продолжать играть, нужно продолжать вести переговоры.

    – Неучастие наших сборных разве не катастрофа?

    – Нет, это не драма, это плохо. Давайте определимся с понятиями, что такое катастрофа. Катастрофа, когда у молодых футболистов нет возможности тренироваться и играть.

    Мы работаем над тем, чтобы наши сборные получили возможность играть в международных матчах. Мы делаем все для этого, наша сборная играет, наша молодежка играет в Бразилии, женщины – в Парагвае.

    • Отстранение россиян действует с февраля 2022 года.
    • Накануне РФС отказался уходить из УЕФА в Азию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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