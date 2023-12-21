Головин получил прямую красную карточку в матче с «Тулузой»

В эти минуты проходит матч 17-го тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Монако». На 51-й минуте у гостей прямую красную карточку за неспортивное поведение получил полузащитник Александр Головин.

В ответ на фол на себе россиянин пнул соперника, что увидел судья.

Это 4-е удаление Головина в Лиге 1.

Он пропустит матч 18-го тура против «Реймса» (13 января).

27-летний Головин в сезоне Лиги 1 провел 14 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.

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