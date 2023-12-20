Аршавин выделил двух сильнейших футболистов, с которыми играл

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выделил двух сильнейших партнеров за всю карьеру.

«Во-первых, Сеск Фабрегас. Он из любых ситуаций на поле находил решения. Для меня такие решения были не подвластны. Сеск вызывает восхищение.

Александра Кержакова бы назвал. На поле хорошо друг друга чувствовали. У меня так ни с каким партнером не было», – сказал Аршавин.

С Фабрегасом Аршавин пересекался в «Арсенале».

С Кержаковым они играли за «Зенит» и сборную России.

В отличие от Аршавина, Фабрегас и Кержаков стали тренерами.

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