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    • Аршавин выделил двух сильнейших футболистов, с которыми играл

    Аршавин выделил двух сильнейших футболистов, с которыми играл

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин выделил двух сильнейших партнеров за всю карьеру.

    «Во-первых, Сеск Фабрегас. Он из любых ситуаций на поле находил решения. Для меня такие решения были не подвластны. Сеск вызывает восхищение.

    Александра Кержакова бы назвал. На поле хорошо друг друга чувствовали. У меня так ни с каким партнером не было», – сказал Аршавин.

    • С Фабрегасом Аршавин пересекался в «Арсенале».
    • С Кержаковым они играли за «Зенит» и сборную России.
    • В отличие от Аршавина, Фабрегас и Кержаков стали тренерами.

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    Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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