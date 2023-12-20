«Спартак» предложил 10 миллионов за Джона Кеннеди

«Спартак» ищет нового нападающего.

Москвичи сделали предложение бразильскому «Флуминенсе» по 21-летнему Джону Кеннеди. «Спартак» готов заплатить 10 миллионов евро.

Бразильцы готовы вести переговоры только после клубного чемпионата мира, где «Флуминенсе» в финале сыграет с «Манчестер Сити».

В этом сезоне у Кеннеди 51 матч, 18 голов, 5 ассистов.

Контракт Джона действует до 2026 года.

Отступные – 50 миллионов евро.

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