Реакция Мостового на решение РФС остаться в УЕФА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение исполкома РФС. Функционеры решили пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Россия остаeтся в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чeм мы говорили ещe год назад. Правильное решение. Туда уйдeшь – потом назад не вернeшься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть», – сказал Мостовой.