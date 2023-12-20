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    Реакция Мостового на решение РФС остаться в УЕФА

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение исполкома РФС. Функционеры решили пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Россия остаeтся в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чeм мы говорили ещe год назад. Правильное решение. Туда уйдeшь – потом назад не вернeшься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть», – сказал Мостовой.

    • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +178

      Фёдор Горюнов 3 минуты назад

      Гейская Европа Играть Нам Не Даёт,А Мы Рады Остаться...Они Ещё И Бабки С Нас Будут Получать..Взносы-Хуёсы...

      0
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      Рейтинг: +2644

      Fialet 55 минут назад

      Пашьёл накуй Мастобой.

      0
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      Рейтинг: +1456

      JIEGEHDA 1 час назад

      Остались там где можно бабок рубить ещё . А не летать по всяким Китаям. Лучше уже в Испанию и Италию . Если не играть то хотя бы отдыхать . Одни и те же люди пишут" лучше бы перешли в Азию играть хоть начали бы официальные матчи". И эти же люди и пишут ранее что лучше с такой игрой вообще не играть . Та бл вам не угодишь . Лучше пусть отдыхают . От этой Европы. Где людей которые за мир в Палестине выступили разрывают контракты а украинцы орут и плачут о мире. Хотя сам Зеленский идёт лизать Израилю предлогая помощи по уничтожению детей и женщин Палестинцев

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      Рейтинг: +526

      Bez Imeni > JIEGEHDA 45 минут назад

      В Азии играть бред

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      Рейтинг: +12746

      BRO_football 1 час назад

      Да в заднице европейского футбола мы остались! Видимо, там нам самое место! Правильное решение! Лучше сидеть и ничего не делать!

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      Рейтинг: +37364

      VVM1964 1 час назад

      "Туда уйдeшь – потом назад не вернeшься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть" - наконец то я услышал от Мостового что-то разумное ! Всё когда-то заканчивается и вот тут я процитирую слова одного "ВЕЛИЧАЙШЕГО" человека - "надо еще немного потерпеть" !!! )))

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