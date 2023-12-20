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Реакция Мостового на решение РФС остаться в УЕФА

20 декабря 2023, 14:26
20

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение исполкома РФС. Функционеры решили пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Россия остаeтся в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чeм мы говорили ещe год назад. Правильное решение. Туда уйдeшь – потом назад не вернeшься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть», – сказал Мостовой.

  • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (20)
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VVM1964
1703072490
"Туда уйдeшь – потом назад не вернeшься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть" - наконец то я услышал от Мостового что-то разумное ! Всё когда-то заканчивается и вот тут я процитирую слова одного "ВЕЛИЧАЙШЕГО" человека - "надо еще немного потерпеть" !!! )))
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BRO_football
1703072909
Да в заднице европейского футбола мы остались! Видимо, там нам самое место! Правильное решение! Лучше сидеть и ничего не делать!
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JIEGEHDA
1703073327
Остались там где можно бабок рубить ещё . А не летать по всяким Китаям. Лучше уже в Испанию и Италию . Если не играть то хотя бы отдыхать . Одни и те же люди пишут" лучше бы перешли в Азию играть хоть начали бы официальные матчи". И эти же люди и пишут ранее что лучше с такой игрой вообще не играть . Та бл вам не угодишь . Лучше пусть отдыхают . От этой Европы. Где людей которые за мир в Палестине выступили разрывают контракты а украинцы орут и плачут о мире. Хотя сам Зеленский идёт лизать Израилю предлогая помощи по уничтожению детей и женщин Палестинцев
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Fialet
1703074940
Пашьёл накуй Мастобой.
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Фёдор Горюнов
1703078033
Гейская Европа Играть Нам Не Даёт,А Мы Рады Остаться...Они Ещё И Бабки С Нас Будут Получать..Взносы-Хуёсы...
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k611
1703090317
В Европе сильные сборные. В своё время Казахстан туда из Азиатской зоны перебрался. Другое дело когда нам снова играть дадут вопрос. УЕФА разрешит например, европейские сборные начнут бойкотировать матчи с Россией.
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Exnaton
1703149008
Я несогласен..
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