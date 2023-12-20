Реакция Мостового на решение РФС остаться в УЕФА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение исполкома РФС. Функционеры решили пока не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Россия остаeтся в УЕФА? Аллилуйя! Сделали то, о чeм мы говорили ещe год назад. Правильное решение. Туда уйдeшь – потом назад не вернeшься. Мир – это Европа. Остались там, где и должны быть», – сказал Мостовой.
- Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший должен состояться в марте против Сербии.
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Источник: «Чемпионат»