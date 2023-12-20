Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-защитник «Спартака» назвал европейские клубы, в которые мог перейти в 2000 году

    Экс-защитник «Спартака» назвал европейские клубы, в которые мог перейти в 2000 году

    Бывший защитник московского «Спартака» Александр Белозеров рассказал, как оказался в стане красно-белых в 2000 году.

    – Как впервые оказались в «Спартаке»?

    – Отправил меня туда хозяин «Лады» Александр Гармашов. Вообще-то, сверкнув на юношеском Евро, я получил много предложений. Ездил к «Шахтеру», за мной следило киевское «Динамо». Но, куда мне переходить, решал Гармашов – куда он говорил, я и шел. По слухам, меня хотел и «Байер». Опять же, что было на самом деле, в курсе только Александр Борисович.

    Попал в романцевский «Спартак» – и не жалею. Там обо мне отзывались неплохо, хоть я и не заиграл.

    • Белозеров перебрался в «Спартак» из тольяттинской «Лады» летом 2000 года, однако уже зимой вернулся обратно.
    • Также он выступал за «Спартак» в 2003–2004 годах.
    • В РПЛ Белозеров также играл за «Крылья Советов», «Волгу» и «Урал».

    Новости по теме
    Экс-защитник четырех клубов РПЛ сказал, чем похожи Дзюба и Вагнер Лав
    Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
    Белозеров вернулся в «Ладу» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:08
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +384

      ЗаЖиМ 3 часа назад

      Вспомнила баба,як девкой была...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+