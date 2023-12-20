Экс-защитник «Спартака» назвал европейские клубы, в которые мог перейти в 2000 году

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Белозеров рассказал, как оказался в стане красно-белых в 2000 году.

– Как впервые оказались в «Спартаке»?

– Отправил меня туда хозяин «Лады» Александр Гармашов. Вообще-то, сверкнув на юношеском Евро, я получил много предложений. Ездил к «Шахтеру», за мной следило киевское «Динамо». Но, куда мне переходить, решал Гармашов – куда он говорил, я и шел. По слухам, меня хотел и «Байер». Опять же, что было на самом деле, в курсе только Александр Борисович.

Попал в романцевский «Спартак» – и не жалею. Там обо мне отзывались неплохо, хоть я и не заиграл.