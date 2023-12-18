Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Рейтинг самых подорожавших и подешевевших футболистов Лиги 1

    Рейтинг самых подорожавших и подешевевших футболистов Лиги 1

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Франции.

    По итогам обновления составлены топ-10 самых подорожавших и подешевевших футболистов Лиги 1.

    Рейтинг подорожавших:

    1. Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»);
    2. Лукас Шевалье («Лилль»);
    3. Марцин Булка («Ницца»);
    4. Лени Йоро («Лилль»);
    5. Эли Жуниор Крупи («Лорьян»);
    6. Мануэль Угарте («ПСЖ»);
    7. Жан-Клер Тодибо («Ницца»);
    8. Нил Эль-Айнауи («Ланс»);
    9. Акор Адамс («Монпелье»);
    10. Ламин Камара («Метц»).

    Рейтинг подешевевших:

    1. Рандаль Коло Муани («ПСЖ»);
    2. Джонатан Дэвид («Лилль»);
    3. Мартен Терье («Ренн»);
    4. Амин Гуири («Ренн»);
    5. Маркиньос («ПСЖ»);
    6. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
    7. Милан Шкриньяр («ПСЖ»);
    8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
    9. Брэдли Баркола («ПСЖ»);
    10. Мохамед Камара («Монако»).

    Новости по теме
    Мбаппе поднялся на одну позицию в топ-10 лучших бомбардиров чемпионата Франции
    Лига 1. «ПСЖ» на 94-й минуте упустил победу над «Лиллем»
    Российская гандболистка рассказала, как Мбаппе ночевал у нее дома 5
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2023 23:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+