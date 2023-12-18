Рейтинг самых подорожавших и подешевевших футболистов Лиги 1

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Франции.
По итогам обновления составлены топ-10 самых подорожавших и подешевевших футболистов Лиги 1.
Рейтинг подорожавших:
- Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»);
- Лукас Шевалье («Лилль»);
- Марцин Булка («Ницца»);
- Лени Йоро («Лилль»);
- Эли Жуниор Крупи («Лорьян»);
- Мануэль Угарте («ПСЖ»);
- Жан-Клер Тодибо («Ницца»);
- Нил Эль-Айнауи («Ланс»);
- Акор Адамс («Монпелье»);
- Ламин Камара («Метц»).
Рейтинг подешевевших:
- Рандаль Коло Муани («ПСЖ»);
- Джонатан Дэвид («Лилль»);
- Мартен Терье («Ренн»);
- Амин Гуири («Ренн»);
- Маркиньос («ПСЖ»);
- Нуну Мендеш («ПСЖ»);
- Милан Шкриньяр («ПСЖ»);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
- Брэдли Баркола («ПСЖ»);
- Мохамед Камара («Монако»).
Источник: Transfermarkt