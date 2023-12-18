В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал сведения о включении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в число кандидатов на пост наставника андалусийского клуба.

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», – сказал Рамирес.