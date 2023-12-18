Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю

    В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю

    Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал сведения о включении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в число кандидатов на пост наставника андалусийского клуба.

    «То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», – сказал Рамирес.

    • Несколькими днями ранее «Севилья» отправила в отставку уругвайского специалиста Диего Алонсо.
    • Клуб занимает 17-е место в чемпионате Испании с 13 очками после 16 матчей.
    • Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.
    • Московский клуб занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 матчей.

    Новости по теме
    Абаскаль не является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Севильи» 2
    Колыванов — о «Спартаке»: «У них там в клубе столько знатоков работает, все во всем разбираются» 3
    Радимов сообщил о варианте Абаскаля с «Севильей» и назвал кандидатов на замену испанца 6
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+