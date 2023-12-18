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  • В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю

В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю

18 декабря 2023, 12:58
10

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал сведения о включении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в число кандидатов на пост наставника андалусийского клуба.

«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», – сказал Рамирес.

  • Несколькими днями ранее «Севилья» отправила в отставку уругвайского специалиста Диего Алонсо.
  • Клуб занимает 17-е место в чемпионате Испании с 13 очками после 16 матчей.
  • Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.
  • Московский клуб занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 матчей.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Севилья Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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Parham
1702894035
Жаль.
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Купа Купыч
1702897801
Ловчев с Быстровым вброс сделали.
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Дядя Серёжа
1702898141
А может надумаете?
Ответить
Цугундeр
1702899397
Вот, если бы быка Володю.. Или хотя бы Личку , да наличкой.. А так -своих свиней хватает на хамон.
Ответить
Вомбат
1702901165
Тут даже опровергать было нечего. Было бы странно, если бы это была правда. И не потому что Абаскаль настолько плох, а просто потому что он работает в стране, которая находится вне поля зрения испанских футбольных экспертов.
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фанат джигурды
1702909994
Абаскалю нужен агент Кокорина, тогда и шанс тренировать Баварию не только появится, но и может стать реальностью.
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