В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес прокомментировал сведения о включении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в число кандидатов на пост наставника андалусийского клуба.
«То, что Абаскаль находится в списке кандидатов на пост главного тренера «Севильи», неправда», – сказал Рамирес.
- Несколькими днями ранее «Севилья» отправила в отставку уругвайского специалиста Диего Алонсо.
- Клуб занимает 17-е место в чемпионате Испании с 13 очками после 16 матчей.
- Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.
- Московский клуб занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 матчей.
Источник: Sport24