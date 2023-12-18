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    • Колыванов — о «Зените»: «Чуть булочки расслабили — и сразу поражения»

    Колыванов — о «Зените»: «Чуть булочки расслабили — и сразу поражения»

    Бывший нападающий «Динамо», «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов объяснил проблемы «Зенита» с мотивацией в РПЛ.

    – Честно скажу, в РПЛ стало немножко повеселее. Первая пятерка борется за первое место, «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» отстали от лидеров совершенно не критично. Вся интрига впереди. Нежданно-негаданно ее создал «Зенит», проиграв в первом круге «Локо», «Оренбургу», «Динамо»… «Зенит» вообще когда собирается, когда ему очень нужно, – выигрывает, а чуть булочки расслабили – и сразу поражения. В прошлом году у них Малком был, за счет него во многом «вылезали»: он и отдавал, и забивал, был лидером. Сейчас более ровная команда, ярких звезд нет. Хотя за счет общего баланса все равно сильная.

    – Получается, уровень «Зенита» упал – поэтому создалась интрига, а не потому что другие подтянулись?

    – Не то, чтобы упал. Просто каждый год лидировать, все время себя держать в оптимальной форме – это тоже приедается, глаза замыливаются, как говорится. Они хотят, что их больше терзали, что ли. Раз осечка, два осечка – смотрю, все понеслись, побежали. А так мотивацию сложно искать, когда ты привык, что все время играешь с большим запасом, в любой момент можешь прибавить. Нелегко, когда ты в лидерах, все время держать определенный уровень. Подсознательно все равно булки расслабляются, скажем так. Но у других команд нет такого запаса игроков, как у «Зенита» – есть обойма в 12-13 человек, а скамейки короткие.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками, уступая два очка «Краснодару».
    • Петербуржцы выиграли последние пять чемпионатов России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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