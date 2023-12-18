Колыванов — о «Зените»: «Чуть булочки расслабили — и сразу поражения»

Бывший нападающий «Динамо», «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов объяснил проблемы «Зенита» с мотивацией в РПЛ.

– Честно скажу, в РПЛ стало немножко повеселее. Первая пятерка борется за первое место, «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» отстали от лидеров совершенно не критично. Вся интрига впереди. Нежданно-негаданно ее создал «Зенит», проиграв в первом круге «Локо», «Оренбургу», «Динамо»…

«Зенит» вообще когда собирается, когда ему очень нужно, – выигрывает, а чуть булочки расслабили – и сразу поражения. В прошлом году у них Малком был, за счет него во многом «вылезали»: он и отдавал, и забивал, был лидером. Сейчас более ровная команда, ярких звезд нет. Хотя за счет общего баланса все равно сильная.

– Получается, уровень «Зенита» упал – поэтому создалась интрига, а не потому что другие подтянулись?

– Не то, чтобы упал. Просто каждый год лидировать, все время себя держать в оптимальной форме – это тоже приедается, глаза замыливаются, как говорится. Они хотят, что их больше терзали, что ли. Раз осечка, два осечка – смотрю, все понеслись, побежали. А так мотивацию сложно искать, когда ты привык, что все время играешь с большим запасом, в любой момент можешь прибавить.

Нелегко, когда ты в лидерах, все время держать определенный уровень. Подсознательно все равно булки расслабляются, скажем так. Но у других команд нет такого запаса игроков, как у «Зенита» – есть обойма в 12-13 человек, а скамейки короткие.