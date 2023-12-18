Радимов назвал главную проблему «Зенита» в этом сезоне

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему петербургская команда не лидирует в этом сезоне.

Клуб ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ. Отставание от «Краснодара» – два очка.

– Главная проблема – уход Далера Кузяева и в первую очередь Малкома. Заменить такую ключевую фигуру сложно, в данный момент у «Зенита» это не получилось. Отсюда и перепады в игре. Цельности на протяжении 90 минут, как в прошлом сезоне, нет.

– Если «Зенит» не возьмет чемпионство, это пойдет на пользу лиге?

– Я так не считаю, хочу, чтобы они победили. То, что есть интрига, это замечательно. «Краснодар» почувствовал вкус победы, победа над ЦСКА благодаря голу в конце еще больше добавит им мотивации. Осталось 12 туров, во втором круге «Краснодар» сыграет с «Зенитом» дома. Кто допустит меньше осечек в матчах с командами менее высокого уровня, тот и придет к финишу первым.