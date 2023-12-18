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    Радимов назвал главную проблему «Зенита» в этом сезоне

    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему петербургская команда не лидирует в этом сезоне.

    Клуб ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ. Отставание от «Краснодара» – два очка.

    – Главная проблема – уход Далера Кузяева и в первую очередь Малкома. Заменить такую ключевую фигуру сложно, в данный момент у «Зенита» это не получилось. Отсюда и перепады в игре. Цельности на протяжении 90 минут, как в прошлом сезоне, нет.

    – Если «Зенит» не возьмет чемпионство, это пойдет на пользу лиге?

    – Я так не считаю, хочу, чтобы они победили. То, что есть интрига, это замечательно. «Краснодар» почувствовал вкус победы, победа над ЦСКА благодаря голу в конце еще больше добавит им мотивации. Осталось 12 туров, во втором круге «Краснодар» сыграет с «Зенитом» дома. Кто допустит меньше осечек в матчах с командами менее высокого уровня, тот и придет к финишу первым.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5800

      Ziklop 40 минут назад

      *какая главная проблема Зенита-2 когда с Радимовым вылетали?
      правильно гавно-тренер Радимов!
      и сейчас в основной команде, главная проблема тренерский штаб!

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