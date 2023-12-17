Ларин ответил, регрессирует ли Пиняев

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин отреагировал критику в адрес воспитанника школы Сергея Пиняева.

«Пиняев не оправдывает чьих-то ожиданий? Был один известный футболист, который сказал: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Если люди сами задали себе какую-то планку и хотят требовать еe сразу от футболиста, то это неправильно.

Пиняеву только исполнилось 19 лет, у него ещe всe впереди. Никакого регресса точно нет – всe плавно развивается. А скептическое отношение к Сергею началось ещe с 14-летнего возраста», – сказал Ларин.