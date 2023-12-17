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    Ларин ответил, регрессирует ли Пиняев

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин отреагировал критику в адрес воспитанника школы Сергея Пиняева.

    «Пиняев не оправдывает чьих-то ожиданий? Был один известный футболист, который сказал: «Ваши ожидания – ваши проблемы». Если люди сами задали себе какую-то планку и хотят требовать еe сразу от футболиста, то это неправильно.

    Пиняеву только исполнилось 19 лет, у него ещe всe впереди. Никакого регресса точно нет – всe плавно развивается. А скептическое отношение к Сергею началось ещe с 14-летнего возраста», – сказал Ларин.

    • Пиняев в детстве проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
    • В сезоне РПЛ у игрока 18 матчей, 2 гола, 5 ассистов.
    • Накануне Пиняев поучаствовал в матче звезд Фонбет Кубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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