Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Монцы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 14:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Милан»: Менья, Эрнандес, Томори, Флоренци, Шимич, Лофтус-Чик, Райндерс, Муса, Жиру, Леау, Чуквуэзе.
Главный тренер: Стефано Пиоли
«Монца»: Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Д'Амброзио, Кириакопулос, Чюррия, Гальярдини, Кольпани, Пессина, Коломбо, Мота.
Главный тренер: Раффаэле Палладино
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Монца»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»