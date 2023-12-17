Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    «Милан» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Монцы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 14:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Милан»: Менья, Эрнандес, Томори, Флоренци, Шимич, Лофтус-Чик, Райндерс, Муса, Жиру, Леау, Чуквуэзе.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «Монца»: Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Д'Амброзио, Кириакопулос, Чюррия, Гальярдини, Кольпани, Пессина, Коломбо, Мота.

    Главный тренер: Раффаэле Палладино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Монца»

    Милан-Монца смотреть онлайн 17 декабря

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+