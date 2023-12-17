Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Монцы», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 14:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Милан»: Менья, Эрнандес, Томори, Флоренци, Шимич, Лофтус-Чик, Райндерс, Муса, Жиру, Леау, Чуквуэзе.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Монца»: Ди Грегорио, Кальдирола, Мари, Д'Амброзио, Кириакопулос, Чюррия, Гальярдини, Кольпани, Пессина, Коломбо, Мота.

Главный тренер: Раффаэле Палладино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Монца»