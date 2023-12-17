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    • Нагельсман высказался о возможном возвращении Крооса в сборную Германии

    Нагельсман высказался о возможном возвращении Крооса в сборную Германии

    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман дал понять, что был бы не против вернуть в команду Тони Крооса из «Реала».

    «Предметного диалога с Тони на эту тему у меня не было. Мы говорили о сборной в целом. Однако я верю, что каждый немецкий футболист считает важным сыграть на домашнем Евро.

    Я сказал Кроосу: «У тебя по-прежнему немецкий паспорт, и ты еще можешь проявить себя лучшим образом». Если Тони продолжит выступать на высоком уровне, вероятно, позвоню ему вновь», – сказал Нагельсман.

    • Кроос завершил карьеру в сборной в 2021 году.
    • У Тони 106 матчей за команду, 16 голов.
    • Он помог Германии выиграть ЧМ-2014.

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    Источник: Kicker

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