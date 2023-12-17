Аршавин прокомментировал отстранение Ловчева от «Матч ТВ»

Эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин высказался об отстранении от эфиров Евгения Ловчева.
«Все, кто внутри, и мы, кто приходит, за Ловчева. Все, кто могли, просили вернуть, но пока Евгений Серафимович вне канала. Но мы бы хотели, чтобы он работал», – сказал Аршавин.
- 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
- В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
- На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.
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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова