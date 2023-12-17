Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин прокомментировал отстранение Ловчева от «Матч ТВ»

17 декабря 2023, 10:03
6

Эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин высказался об отстранении от эфиров Евгения Ловчева.

«Все, кто внутри, и мы, кто приходит, за Ловчева. Все, кто могли, просили вернуть, но пока Евгений Серафимович вне канала. Но мы бы хотели, чтобы он работал», – сказал Аршавин.

  • 74-летний Ловчев больше всего матчей в карьере провел за «Спартак» (1969-1978 годы).
  • В 1972 году его признали лучшим игроком СССР.
  • На счету Ловчева 52 матча и гол за сборную СССР.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

Еще по теме:
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже 18
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» 8
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Ловчев Евгений
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1702802047
Мартышка и очки... Ваши ожидания это ваши проблемы.
Ответить
Garrincha58
1702810440
вот тебя Аршавин надо оттуда гнать тебе надо в клубе работать, а не в Москве языком чесать
Ответить
Константин-Шапкин-google
1702811770
Значит скоро вернётся
Ответить
Опрессовщик
1702816109
Лучше уж Бубнова, Ловчев более сумасшедший)))
Ответить
cska1948
1702969982
Матч ТВ канал газпромовский, а на нём засилье спартаковцев. Вот Газпром потихоньку меняет соотношение экспертов в пользу Зенита.
Ответить
Leon-Futlik-google
1702970907
לאון
Ответить
Главные новости
РПЛ назвала лучшего тренера июля – августа
11:27
2
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
1
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
8
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
2
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Все новости
Все новости
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
2
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
4
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
8
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+